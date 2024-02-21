“هتقبض بواكي وألوفات“ رابط وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج 2024 || شروط التسجيل.. قدم بسرعة

أعلن البنك الأهلي من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به عن توافر الكثير من فرص العمل الخالية والتي تناسب الشباب حديثة التخرج، ولكن يتم التقديم على الوظائف وفق مجموعة من الشروط والتي من أبرزها يجب أن يكون سنة التخرج الخاصة بالمتقدم بداية من 2019 وحتى 2023، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات التقديم على الوظائف والمجالات المتاحة.

وظائف البنك الأهلي

يجب على المتقدم على الوظائف التابعة للبنك أن يكون خريج التخصصات التالية:

خريجين كلية حقوق.

خريجين كلية حاسبات ومعلومات.

كليات التجارة قسم التجارة الخارجية والإدارة والتسويق والتمويل والضرائب والمحاسبة.

خريجين كليات اقتصاد وعلوم سياسية.

خريجين كليات تكنولوجيا المعلومات.

خريجي كلية هندسة حاسبات.

خريجي كلية إدارة الأعمال أقسام التسويق وإدارة الأعمال الدولية والمنشأة المالية والموارد البشرية والمالية والائتمان والبنوك ونظم ومعلومات ولوجستيات.

شروط التقديم على وظائف البنك الأهلي

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الوظيفة وهي:

يجب أن يكون محل سكن المتقدم متوافق مع العنوان المدون في الهوية الشخصية.

يشترط أن يكون حاصل على تقدير جيد فيما فوق.

لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.

يجب أن يكون خريج من الجامعات والمعاهد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

عدم وجود أقارب له تعمل داخل البنك.

خطوات التقديم على الوظائف

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التقديم على الوظائف: