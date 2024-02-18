يانهار مبروك لكل المصريين “زيادة معاشات مارس بمناسبة رمضان 2024” هتقبض 1000 جنية زيادة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة معاشات مارس بمناسبة رمضان 2024 حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع أصحاب المعاشات وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية ، وتعتبر زيادة المعاشات خلال شهر مارس 2024 هي الزيادة الثانية لأصحاب المعاشات مع بداية العام الميلادي الجديد حيث كانت الزيادة السنوية في شهر يناير الماضي برفع الحد الأدني للمعاشات وذلك وفق قانون الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات ، ويأتي تطبيق قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل بداية شهر رمضان 2024 لمساعدة جميع المواطنين في التحضير لشهر رمضان المبارك.

زيادة معاشات مارس بمناسبة رمضان 2024

يستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي بنسبة 15% ، ومن المحدد أن أكثر من 13 مليون مواطن مصري يستفيدون من المعاشات والتامينات وذلك بتكلفة 74 مليار جنيهًا مصريًا حسب توجيها رئيس الجمهورية ، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك بداية من شهر مارس 2024.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن موعد صرف معاشات شهر مارس في موعدها المحدد وذلك يوم 1 مارس 2024 ، بدون تبكير كما ذكرت بعض المواقع ، ويستمر صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل بداية شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، ويستعد جميع المصريين لاستقبال شهر رمضان بشراء الكثير من السلع الغذائية المختلفة وذلك في ظل ارتفاع الأسعار الحالية يعتبر من الصعب على الكثير من المواطنين ، ولهذا تسعى الحكومة المصرية لمساندة المواطنين لتخطي الأزمة الحالية.