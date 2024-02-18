تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024 !! تبكير صرف الرواتب بعد الزيادة الجديدة بمناسبة رمضان

يبحث الكثير من الموظفين في الدولة المصرية عن تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024 وذلك يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2024 ، ويستطيع جميع العاملين بالدولة صرف رواتب شهر فبراير من خلال جميع مكاتب الصرف الآلي بداية من اليوم الذي حددته وزارة المالية المصرية ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف رواتب شهر فبراير لمدة 5 أيام متتالية وذلك حتى يسهل على جميع الموظفين صرف رواتبهم بكل سهولة.

تاريخ إيداع رواتب الموظفين 2024

يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2024 هو تاريخ إيداع رواتب الموظفين لشهر فبراير الجاري ، ومن المحدد أن يستمر عملية صرف رواتب شهر فبراير حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 ومن المحدد أن يتم صرف رواتب شهر فبراير الجاري بدون زيادات جديدة وذلك ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي وذلك تزامنًا مع غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

موعد صرف الزيادات الجديدة على رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية المصرية عبر موقعها الرسمي أن سيتم صرف الزيادات الجديدة على رواتب الموظفين مع رواتب شهر مارس 2024 وذلك بعد التصديق على قرارات رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب ، وتم زيادة رواتب الموظفين بقيمة 1000 جنيهًا إلى 1200 جنيهًا ، كما تم زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيهًا مصريًا ، وتختلف قيمة الراتب حسب الدرجة الوظيفية المختلفة التي يعمل بها المواطن.