اسعار السلع داخل معارض اهلا رمضان 2024! .. خصومات هايلة أكثر من 50% على جميع السلع

يبحث الكثير من المواطنين في الساعات الاخيرة الماضية عن اسعار السلع داخل معارض اهلا رمضان 2024 حيث اقترب موعد افتتاح معارض أهلًا رمضان في المحافظات المصرية وذلك مع اقتراب بداية شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث يفصلنا أقل من شهر على بداية شهر رمضان 2024 ، ويستعد الكثير من المسلمين بشراء السلع الغذائية المختلفة وتحضيرها قبل بداية شهر رمضان 2024 ونكشف عن جميع أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان خلال السطور القادمة.

اسعار السلع داخل معارض اهلا رمضان 2024

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من السلع الغذائية المهمة للمواطنين المصريين بأسعار مخفضة داخل معارض أهلًا رمضان هذا العام وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين خلال الاشهر الاخيرة الماضية وإليكم قائمة بأسعار السلع الغذائية المختلفة.

سعر كيلو جرام سكر معبأ 27 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الأرز في معرض اهلًا رمضان يبلغ 20 إلى 25 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت القلي 800 جرام 40 إلى 45 جنيهًا.

سعر كيس مكرونة واحد كيلو جرام 20 جنيهًا.

سعر علبة جبنة نباتي الدهن نصف كيلو 40 جنيهًا.

متى تبدأ معارض أهلًا رمضان 2024؟

يتساءل الكثير من المواطنين في الايام الأخيرة الماضية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك عن موعد بداية معارض أهلاً رمضان 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن افتتاح معارض أهلاً رمضان في محافظتي القاهرة والجيزة وبعض من المحافظات المصرية الأخرى يوم الخميس القادم الموافق 15 فبراير 2024.