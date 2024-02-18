زيادة جديدة ليك لو كنت منهم “نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024” أبرزهم اصحاب تكافل وكرامة

لا يزال البحث حول معرفة نصيب الفرد على بطاقة التموين يزداد كثيرا من جانب الأشخاص، فمن الجدير بالكر أن هناك أخبار تقول بأن نصيب الفرد قد ازداد ببطاقة التموين وقد أوضحت وزارة التموين جميع ما يخص ذلك وفيما يلي سنتعرف سويا على التفاصيل كلها.

نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024

قالت وزارة التموين أن نصيب الفرد يكون كما هو وليس هناك زيادة كما يقول العديد من الاشخاص حيث أن نصيب الفرد يكون كما يلي:

زجاجة واحدة من الزيت تكون 800 مللي لكل شخص ومن الجدير بالذكر أن أقصى حد يكون أربع زجاجات وهذا للبطاقة الواحدة.

كذلك يتم صرف كيلو واحد من الزيت للفرد الواحد وأقصى حد هو 6 كيلو البطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية في فبراير 2024

بعد أن قمنا بالتعرف على نصيب الفرد بالبطاقة التموينية يمكننا أن نشير إلى الأسعار الخاصة بالسلع التموينية للشهر الجاري من فبراير، ففي الواقع أن صرف السلع التموينية للشهر الحالي من فبراير 2024 بدأ منذ بداية هذا الشهر وهو مستمر إلى نهاية الشهر الجاري وفيما يلي الأسعار الخاصة بالسلع التموينية لشهر فبراير: