Kuruluş Osman.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149 الاعلان الاول وجميع القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أكثر الأعمال التي تزيد عليها عمليات البحث في كافة أنحاء الوطن العربي لما يحققه المسلسل من انتشار كبير بين الناس لما له من طابع تاريخي، والذي يميل إليه الناس حيث تلاقي الأعمال التي تندرج تحت الأعمال التاريخية إقبال كبير من الجمهور، بالإضافة أنه تابع للأعمال الدرامية التركية وينتظر الجمهور عرض الحلقة 149 منه المسلسل، ويتساءلون حول موعد عرضها والقنوات التي تعرض عليها.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149

تم الإعلان عن بعض أحداث الحلقة 149، والتي كان يظهر فيها أنه سوف يكون هناك حرب بين كل من حاكم مدينة بورصة وحاكم مدينة التركمان، وسوف يتم عرض الحلقة 149 في يوم الأربعاء القادم الذي يوافق يوم 21، وستعرض الحلقة لأول مرة على قناة atv التركية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مدينة القاهرة، وفي الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة، ثم تتم إعادة الحلقة مرة أخرى في يوم الخميس في تمام الساعة 11 مساءً على قناة الفجر الجزائرية، ويمكن للجماهير أن يشاهدوا الحلقة إحدى القناتين باختيار الوقت المناسب للمتابع.

تنزيل قناة atv التركية

يمكن للمشاهدين أن يقوموا بتنزيل قناة atv التركية لتابعة أحداث الحلقة 149 عبر الأقمار الصناعية التالية: