تردد القنوات
تابع مسابقة طائر السعيدة الموسم الـ 6 عبر تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 “كن فائز بالمليون ونصف ريال”
يظل المواطنون يبحثون عن تردد قناة السعيدة اليمنية لكي يقوموا بضبطها على جهازهم ومن المعروف أن تلك القناة تتسم بسمات كثيرة جدا ومعروف أيضا أنها تقوم بتقديم محتوى رائع ومميز للجمهور، إذ إنها تقوم بعرض الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة في كل المجالات الخاصة بالحياة فهي لا تقوم بالاعتماد على مجال واحد فحسب، كذلك أنها تقوم بعرض محتوى هادف وتقوم بتقديم الكثير من الحلول الجيدة التي من خلالها يتم حل المشكلات الخاصة بالمواطنين، كذلك أنها تلبي احتياجات المجتمع وتقوم بالعمل على تطوير نفسها باستمرار وتحدث من نفسها أيضا والمضمون الذي تعرضه على شاشتها وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد الخاص بها.
تردد قناة السعيدة اليمنية 2024
من الممكن أن يتم ضبط تردد قناة السعيدة بسهولة على النايل سات بواسطة التفاصيل الخاصة بالتردد التالي:
- معدل الاستقطاب عمودي
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز 27500
- التردد 11900
تنزيل قناة السعيدة
- في البداية ينبغي عليك أن تنتقل إلى جهاز الرسيفر متعلق بك.
- بعد ذلك عليك النقر على أيقونة الإعدادات.
- بعدها لابد من النقر على أيقونة القائمة.
- بعد ذلك عليك انتقاء القمر الصناعي.
- بعدها لابد من إدخال التردد بشكل صحيح.
- أدخل معدل الترميز وباقي التفاصيل الأخرى المتعلقة بالتردد اضغط على أيقونة تنزيل.
أهم البرامج التي تعرض على قناة السعيدة
- برنامج التحدي والمواجهة يتم عرضه في يوم الجمع.
- برنامج الكاميرا يتم عرضه في يوم الجمعة.
- برنامج المستقبل يتم عرضه في يوم الجمعة.
- برنامج النساء والسلام يتم عرضه في يوم الأحد.