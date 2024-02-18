“الحديد رخص خالص ياولاد”.. انخفاض غير متوقع في اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 18 فبراير 2024… اجري ابني لعيالك بسرعه!!

توجد تقارير حديثة تفيد بأن العديد من المواطنين قاموا بالبحث في الساعات الأخيرة لمعرفة أحدث أسعار الحديد في مصر، وذلك في يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 لاحظت جميع الشركات والمصانع انخفاضاً في أسعار الحديد وهو ما يثير تفاؤل الكثيرين الذين يخططون للبناء حيث يطمحون إلى عدم عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى خاصة بعد ارتفاعها السابق الذي وصل إلى أعلى مستوياته.

اسعار الحديد والاسمنت

يشكل سعر الحديد اليوم خاصةً حديد عز محور اهتمام العديد من المواطنين في مصر حيث يبلغ سعره حوالي 49,920 جنيه للطن الواحد في هذا اليوم الموافق 18 فبراير 2024 يُعتبر حديد عز من بين الأنواع الأكثر شهرة للحديد ويتبوأ مكانة بارزة في السوق سنقوم في الفقرات القادمة بتقديم مزيد من التفاصيل حول أسعار الحديد في مختلف الشركات لتمكينكم من اتخاذ القرار الأمثل.

اسعار الحديد اليوم

تم تحديث أسعار الحديد والأسمنت حيث بلغ سعر طن حديد عز 65 ألف جنيه.

وسعر طن حديد المعادي 62 ألف جنيه.

وسعر طن بيانكو 62 ألف جنيه.

وسعر طن حديد الكومي 62.1 ألف جنيه.

وسعر طن حديد العشري 62 ألف جنيه.

وسعر طن حديد مصر ستيل 62.2 ألف جنيه.

وسعر طن حديد الجيوشي 62 ألف جنيه.

وسعر طن حديد سرحان 62 ألف جنيه.

اسعار الاسمنت اليوم

وفيما يخص الأسمنت فقد سجل سعر طن الأسمنت حلوان 2.120 جنيه وسعر الطن من أسمنت المخصوص 2130 جنيها وسعر الطن من أسمنت النصر 2090 جنيها وسعر طن أسمنت وادي النيل 2090 جنيها.