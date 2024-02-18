موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر فبراير “زيادة 100 ألف” هؤلاء المواطنين

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين في العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر فبراير حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن بداية صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2024 خلال الأيام القليلة القادمة ، كما سيتم زيادة رواتب المتقاعدين وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها الكثير من المواطنين العراقيين من غلاء الأسعار ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر فبراير

أعلنت وزارة المالية العراقية أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين في بداية كل شهر ميلادي ، ويستمر صرف رواتب المتقاعدين لمدة 6 أيام متتالية ، وفي حالة أيام الإجازة الرسمية يوم الجمعة يتم بكير موعد الصرف أو تأخيره بما يتناسب مع المواطنين ، ومن المتوقع أن يتم زيادة رواتب المتقاعدين في الفترة القادمة وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة وسوء الأحوال المعيشية التي يمر بها جميع المواطنين في العراق خلال الأيام الماضية.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

ذكر مصدر مسؤول داخل وزارة المالية العراقية أنه تم زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100 دينار عراقي شهريًا وذلك دعمًا من وزارة المالية للمواطنين والمساعدة في تحقيق الرعاية الاجتماعية ، والتكافل الاجتماعي لغير القادرين من المواطنين العراقيين ، ومن الجدير بالذكر أن الزيادة ثابتة لجميع المتقاعدين بينما تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية للمواطن وذلك للفئات الأكثر حاجة للدعم في العراق.