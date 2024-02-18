رسميًا “موعد امتحانات الثانوية العامة 2024” + الجدول النهائي للامتحانات للشعبة الأدبية والعلمية

مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي يبحث الكثير من طلاب الثانوية العام وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية في شهر يونيو 2024 ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن عن جدول امتحانات الثانوية العامة ، ومن المتوقع أن الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي يعيشون حالة من القلق والتوتر قبل الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القادمة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بداية امتحانات الثانوية العامة في مصر للعام الدراسي الحالي وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 ، ومن المحدد أن امتحانات الثانوية العامة تستمر لمدة 3 أسابيع متتالية ، وتبدأ وزارة التربية والتعليم في وضع امتحانات الثانوية العامة وتحديد جدول الامتحانات خلال الأسابيع القليلة القادمة ، وتعتبر امتحانات الثانوية العامة في مصر من أكثر الامتحانات قلقًل لجميع الأسر المصرية حيث تحدد مستقبل الكثير من الطلاب في المستقبل بناء عل مجموعهم في امتحانات الثانوية العامة.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني 2024

بعد التعرف على موعد بداية امتحانات الثانوية العامة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني والذي بدأ يوم السبت الماضي الموافق 10 فبراير 2024 ، وحسب الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الثاني ينتهي يوم 30 مايو 2024 ، ويجتهد جميع الطلاب في المذاكرة والتحصيل الدراسي خلال الأسابيع الحالية وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.