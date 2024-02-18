اللحمة رخصت خالص قومي خزنيها لرمضان.. انخفاض حاد لأسعار اللحوم اليوم الأحد 18 فبراير 2024.. خزني ياستي الكل قبل متغلى تاني!!

يبحث الكثير من المصريين عن اسعار اللحوم مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص الكثيرون على الاطلاع على أسعار اللحوم التي تشهد تغيرات يومية في الأسواق المصرية، متسائلين عما إذا كانت ستشهد ارتفاعاً أم ستبقى ثابتة أو ربما تنخفض بمناسبة قدوم شهر الصيام، في هذا الإطار، اتخذت السلطات المصرية إجراءات لضمان انخفاض الأسعار، من خلال تنظيم معارض “أهلاً رمضان” لتكون الأسعار في متناول المواطنين المصريين ستخصص هذه المقالة لرصد أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، وكذلك تقديم عن أسعارها الحالية عبر منافذ البيع التي تشرف عليها وزارة الزراعة الخاصة بالثروة الحيوانية.

اسعار اللحوم اليوم الاحد الموافق 18 فبراير

تتفاوت تكلفة كيلوجرام اللحم المحلي المصري فيما بين سعر350 إلى 400 جنيه.

يتباين ثمن كيلوجرام اللحم الكندوز بين 400 إلى 450 جنيها مصريا.

يختلف ثمن كيلوجرام اللحم الجملي في حدود 300 إلى 330 جنيها مصريا.

يختلف ثمن كيلوجرام لحم الخروف، حيث يقع بين أربعمائة وأربعمائة وثمانين جنيهاً.

يتباين ثمن كيلوجرام اللحم البتلو في السوق بين 350 و 400 جنيه مصري.

سعر اللحمة الجملي في منافذ البيع اليوم الاحد

فيما يتعلق بتكلفة لحم الجمل المتوفرة في نقاط البيع، من المهم الإشارة إلى أن هناك انخفاض في أسعار لحم الجمل اليوم في تلك المنافذ وأصبحت تتراوح قيمتها: