جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024 “أكثر من 10 إجازات رسمية للطلاب والمعلمين”

في الواقع أن جدول إجازات الطلاب الترم الثاني يزداد البحث عليه في هذا الوقت الحالي من جانب عدد كبير جدا من الأشخاص كما أن وزارة التربية التعليم قد أوضحت كل ما يخص تلك الإجازات، حيث إنها بينت موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني أيضا وأوضحت جميع ما يخص إجازة الترم الثاني وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع ما يتعلق بذلك.

جدول اجازات الطلاب بالترم الثاني 2024

لقد انطلق بالفعل الفصل الدراسي الثاني 2024 في جميع المحافظات المختلفة بمصر عقب انتهاء العطلة الخاصة بالترم الأول فمن الجدير بالذكر أن المدارس كلها قد قامت بإنهاء الاستعدادات المتعلقة بها لاستقبال جميع الطلبة والطالبات الجدد ومن المفترض أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في اليوم الذي يكون موافق السادس من يونيو 2024 لكل المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية وأيضا كلا من المدارس الرسمية للغات وأيضا الخاصة تبعا للخريطة الزمنية المعلن عنها من جانب الوزارة في بدء السنة الدراسية الجارية، كما أن الدراسة ستكون مستمرة بالمدارس حتى أسبوعين بحوالي 96 يوما من ضمنهم 14 يوما عطلة يوم الجمعة.

عطلات الفصل الدراسي الثاني

يوم الأربعاء الذي يكون موافقا العاشر من أبريل الى يوم الجمعة الذي يكون موفقا الثاني عشر من أبريل 2024 والذي يكون عطلة عيد الفطر المبارك بالإضافة الى الاجازة الخاصة بعيد تحرير سيناء التي سوف تكون في يوم الخميس الذي يكون موافقا الخامس والعشرون من أبريل 2024، كذلك أن يوم الأربعاء الذي يكون موافق الأول من مايو يكون عطلة الطلبة والطالبات بالمدارس وذلك يرجع لمناسبة عيد العمال هذا بجانب عطلة شم النسيم التي سوف تكون في يوم الاثنين الذي يكون موافقا السادس من مايو 2024.