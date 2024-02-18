رابط الاستعلام عن جدول رواتب فبراير 2024 “هنــــا” .. أحسب قبضك كام بالزيادة الجديدة

في هذا الوقت الجاري يزداد تحت المواطنين حول خطوات الاستعلام عن جدول رواتب فبراير 2024 كذلك أنه يرتفع البحث حول الموعد المقرر في صرف تلك الرواتب وكذلك كل التفاصيل التي تتعلق بالصرف أيضا وفيما يلي في هذا المقام سوف نرفض جميع التفاصيل لكم.

الاستعلام عن جدول رواتب فبراير 2024

أوضحت وزارة المالية قبل ذلك أن عملية الصرف ستكون على خمسة ايام وهي بداية من اليوم الحادي والعشرون من فبراير 2024 إلى اليوم 27 من فبراير 2024 ومن الممكن أن يتم التحقق من تلك الزيادة الخاصة برواتب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة ومن ثم تسجيل الدخول الحساب المتعلق بك

الخطوة الثانية كتابة اسم صاحب المعاشات.

الخطوة الثالثة تسجيل الدخول بواسطة الاسم.

الخطوه الاخيره الانتظار حتى يتم ظهور القيمة الخاصة بالمعاش.

أماكن صرف رواتب شهر فبراير 2024

تستطيع أن تقوم بالصرف عن طريق سلسلة من الطرق المختلفة من ضمنها:

الفروع الخاصة بشركات فوري.

الماكينات التي تتعلق بالصراف الآلي.

المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف رواتب فبراير 2024

نوهت وزارة المالية حول موعد فترة رواتب شهر فبراير الجاري 2024 حيث إنها قالت أن الصرف كما ذكرنا فيما سبق لهذا الشهر الجاري من فبراير سيكون بداية من يوم 21 فبراير 2024 ويتم الانتهاء منه في يوم 27 فبراير 2024، وكما نعلم أن الوزارة قالت إن هناك زيادة سيتم صرفها مع الرواتب ولكن ليس في هذا الشهر بل في الشهر القادم من مارس 2024.