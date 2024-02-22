“بمقدم على أد الأيد“ خطوات وشروط التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 + أسعار الشقق السكنية

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن اقتراب موعد فتح باب استقبال طلبات حجز شقق الإسكان، والتي تكون عبارة عن وحدات سكنية مدعمة تمنحها الحكومة للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط بأسعار متوسطة ومناسبة، كما أنها توفر لهم طرق دفع مريحة وأقساط شهرية مناسبة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند التقديم على الوحدات وهي:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي.

ثم قم بالنقر على خانة الإعلان الـ 18 للشقق السكنية.

يجب ملء الاستمارة التي سوف تظهر بالبيانات المطلوبة.

قم بإرسال جميع الوثائق المطلوبة.

يرجى إدخال رقم هاتف يعمل.

أخيرا قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب وانتظر حتى يتم التواصل معكم من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التقديم على الوحدات السكنية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان وهي:

يجب أن يكون متوفر لدى المتقدم مقدم الوحدة والذي يتراوح ما بين 15.000 حتى 22.000 جنيه مصري.

في حالة إذا كان المتقدم غير متزوج يجب أن لا يقل الراتب الخاص به عن 6000 جنيه، بينما إذا كان متزوج يجب أن لا يقل راتبه عن 8000 جنيه.

يشترط أن يكون حامل للجنسية المصرية ويعيش داخل مصر بشكل مستمر.

عدم استفادة المتقدم من أي وحدات سكنية قبل ذلك.

أسعار شقق الإسكان

يبدأ سعر الوحدات السكنية من 184.000 جنيه ويصل حتى 400.000 جنيه مصري وذلك يتوقف على حسب مساحة الوحدة والمكان الموجودة به، ويتم دفع 10٪ مقدم من قيمة الوحدة، تتراوح مساحة الشقق ما بين 75 متر وحتى 90 متر.