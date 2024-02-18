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قوم خزني واستعدي لرمضان.. اسعار الفراخ اليوم الاحد الموافق 18 فبراير 2024… ياترى عامله كام النهارده.!!
تشهد أسعار الفراخ اليوم استقرارًا نسبيًا في مختلف الأسواق المصرية حيث تراوح سعر الكيلو من الدواجن البيضاء ما بين 93 و 94 جنيهًا للمستهلك بينما تتراوح أسعار الدواجن البلدي ما بين 140 و 145 جنيهًا وعلى الرغم من هذا الاستقرار إلا أن هناك توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة وذلك بسبب عدة عوامل.
اسباب ارتفاع اسعار الفراخ
- ارتفاع أسعار الأعلاف تعتبر أسعار الأعلاف من أهم العوامل المؤثرة على أسعار ارتفاع أسعار الأعلاف تعتبر أسعار الأعلاف من أهم العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية مما تسبب في زيادة تكلفة تربية الدواجن.
- زيادة الطلب يزداد الطلب على الدواجن بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء مما يساهم في ارتفاع أسعارها.
- قلة المعروض تواجه بعض المزارع صعوبات في تربية الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية مما تسبب في زيادة تكلفة تربية الدواجن.
- زيادة الطلب يزداد الطلب على الدواجن بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء مما يساهم في ارتفاع أسعارها.
- قلة المعروض تواجه بعض المزارع صعوبات في تربية الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤدي إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار.
اسعار الفراخ اليوم
- تم تثبيت أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم بين نطاق يتراوح من 93 إلى 94 جنيهًا بينما تتفاوت في الأسواق بين 111 و116 جنيه بناءً على المنطقة الجغرافية.
- أما بالنسبة لأسعار الدواجن البلدي فقد استقرت عند 140 جنيه مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيه.
- فيما يتعلق بأسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم فقد شهدت انخفاضًا لتصل إلى حوالي 109 و110 جنيهات.
- أما أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق فقد سجلت 80 جنيه بدلاً من 75 جنيه وصولاً للمستهلك بسعر 90 جنيه