متى ينتهي العام الدراسي 2024؟!! جاهز ولا لسه .. + موعد الامتحانات النهائية بقرار وزاري

حيث يبدأ عقد امتحانات نهاية العام لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية في 25 مايو 2024 وهو السبت الموافق لهذا التاريخ وفيما يتعلق بالدبلومات الفنية، فمن المقرر أن تجري امتحانات الترم الثاني في 2024 في يوم 1 يونيو.

متى ينتهي العام الدراسي 2024

وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 للجامعات ينصب التركيز على نهاية الفصل الدراسي الثاني وانطلاق امتحانات الترم الثاني في بداية شهر يونيو 2024 حيث يشهد الفصل الدراسي الثاني استمرار الدراسة لمدة 16 أسبوعا بعد بدايته في السبت الموافق 10 فبراير 2024 وينهي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 مما يعد فترة حاسمة لاستعداد الطلاب للاختبارات النهائية

تسير الأحداث وفقا لجدول زمني محدد

– بدأ الترم الثاني في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 حيث يعيش الطلاب والمعلمون مرحلة جديدة من التعلم.

– يتوجه الترم الدراسي الثاني نحو نهايته يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 مما يمثل الفترة الحاسمة للطلاب لإنهاء المنهج والاستعداد للاختبارات النهائية.

– تنطلق امتحانات الترم الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 حيث يخضع الطلاب لتقييماتهم النهائية.

– يبدأ المتخصصون في الدبلومات الفنية امتحانات الترم الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ليختتموا مسارهم.

– تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل مما يمثل نهاية مسيرة التعليم الثانوي وبداية مرحلة جديدة من الرحلة الأكاديمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أعلنت وزارة التعليم المصرية بأنه لن يتم تحديد أي مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المحافظات المصرية، ولكن المؤكد بأنه سوف يكون بعد عيد الفطر المبارك وقبل عيد الأضحى.