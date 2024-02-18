أعرف جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة “مبروك ياعم هيص وهات خزين رمضان”

جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير يبحث عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بالحاجة لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وقد أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد 2024، والتي تشمل يناير وفبراير ومارس.

جدول صرف رواتب الموظفين شهر فبراير

وفقا لما أعلنته وزارة المالية، تم تخصيص 5 أيام من كل شهر لصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أيام أخرى لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وبناء على ذلك، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خلال الأيام 21، 24، 25، 26، 27 من الشهر نفسه، بينما ستصرف المتأخرات خلال الأيام 8، 11، 12 من الشهر ذاته، في اجتماعه الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 الاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه.

مرتبات شهر فبراير 2024

يصل مرتب أصحاب الدرجة العالية أو ما يعادلها إلى حوالي 9000 جنيه مصري.

بينما يتقاضى أصحاب الدرجة المدير العام أو ما يعادلها نحو 7500 جنيه.

أما أصحاب الدرجة الأولى أو ما يعادلها، فيحصلون على مرتب يبلغ حوالي 7000 جنيه.

وبالنسبة لأصحاب الدرجة الثانية أو ما يعادلها، فسيتقاضون نحو 6000 جنيه.

بينما يصل مرتب أصحاب الدرجة الثالثة أو ما يعادلها إلى حوالي 5500 جنيه.

وفيما يتعلق بأصحاب الدرجة الرابعة أو ما يعادلها، سيتقاضون مبلغا يقارب الي5000 جنيه.

ويصل مرتب أصحاب الدرجة الخامسة أو ما يعادلها إلى 4500 جنيه.

بينما يتقاضى أصحاب الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغا يقارب الـ4000 جنيه.

اماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024