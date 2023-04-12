بفائدة تصل لـ2%.. البنك الأهلي يطرح شهادة الاستثمار (ب) بعائد شهري ثابت لمدة عام

دائما ما يتابع المواطنين أخر أخبار شهادات الادخار التي تصدرها كافة البنوك، وخاصة تلك التي تتسم بعائد مرتفع، وعلى مستوى كافة البنوك المصرية انتهت شهادات الادخار لمدة عام واحد باستثناء شهادة واحدة يقدمها البنك الأهلي المصري وتحمل اسم شهادة الاستثمار (ب) والتي يقبل على شرائها الالاف خاصة وأن سعرها في متناول الجميع وعائدها تنافسي على مدار عام كامل.

تفاصيل شهادة الاستثمار (ب)

وتمكن البنك الأهلي من الاحتفاظ بشهادة الاستثمار (ب) والتي تصل مدتها إلى عام كامل، وبحد أدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفاتها، وفيما يلي أبرز مزايا هذه الشهادة:

الشهادة تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر.

يمكنك أخذ قرض من البنك بضمان تلك الشهادة.

يمكنك الحصول على العائد الثابت على الشهادة كل شهر ويمكن صرفه من ماكينات الصراف الآلي.

سعر الفائدة على الشهادة 11%.

وخلال يوم الإثنين الماضي أعلن البنك الأهلي عن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة (ب) بنحو 1.5% لـ2% يوم، وذلك بعدما طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات.

شهادات الادخار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

كما قام عدد من البنوك باصدار شهادات ادخارية جديدة يحتسب عائدها وفقا للشريعة الإسلامية، وتلك البنوك هي:”فيصل الإسلامي، أبو ظبي الإسلامي، البركة، ناصر الاجتماعي، المصرف المتحد، مصر”، وبالطبع يختلف سعر العائد من بنك إلى آخر، ولكن بنك البركة يمنح عائد متغير مرتفع لا يقل عن 19% سنويا.