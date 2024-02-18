حمل حالًا تردد قناة CBC الجديد 2024 عشان تتفرج على مسلسلات شهر رمضان بأعلى جودة

تردد قناة CBC تعتبر واحدة من القنوات البارزة في عالم الإعلام المصري والعربي، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الإخباري والترفيهي المميز، تمتاز قناة CBC بتقديمها لمحتوى هادف ومتنوع يلبي احتياجات الجمهور المختلفة، سواءً في المجال الإخباري، الثقافي، السياسي، أو الترفيهي، وتعتبر المبثوث الحصرية والبرامج المبتكرة التي تقدمها قناة CBC جزءًا لا يتجزأ من تجربة المشاهدة الفريدة التي تقدمها القناة لجمهورها المتنوع بفضل التغطية الشاملة للأحداث الجارية والبرامج الحوارية المتميزة، تحظى قناة CBC بشعبية كبيرة بين المشاهدين في مصر والعالم العربي.

تردد قناة CBC الجديد 2024

قناة CBC هي إحدى القنوات الفضائية البارزة في العالم العربي، وتتميز بتقديم محتوى متنوع وجذاب يلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، تأسست القناة على يد مجموعة من الإعلاميين المتميزين، وتسعى دائمًا لتقديم البرامج والمسلسلات والأخبار بمستوى عالي من الاحترافية والجودة.

تتميز قناة CBC بتغطيتها الشاملة للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية على الساحة المصرية والعربية، كما تضم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية والإخبارية التي تلبي تطلعات المشاهدين.

من خلال تنوع برامجها ومحتواها، تُعتبر قناة CBC وجهة مفضلة للمشاهدين الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة متميزة ومثيرة. تعكس قناة CBC رؤية متطورة للإعلام وتسعى لتحقيق التواصل الفعّال مع جمهورها من خلال تقديم محتوى مميز يتناسب مع مختلف الأذواق والاهتمامات.

تردد قناة CBC

يمكنك ضبط تردد قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط تردد قناة CBC إكسترا على نفس القمر الصناعي باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11380.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

وأخيرًا، يمكنك ضبط تردد قناة CBC دراما على نايل سات باستخدام التردد التالي: