طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2024 “أدفعها بدل ما تزيد الغرامة عليك”

يتم البحث عن رابط فاتورة كهرباء شمال الدلتا حيث أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة بمنتهى السهولة بواسطة الموقع الرسمي الإلكتروني المرفق من جانب شركة الكهرباء بهذه المنطقة، وفيما يلي سوف نوضح لكم هذا الرابط.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

أصبح الآن من الممكن أن يقوم الأشخاص بالاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالكهرباء شمال الدلتا بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام المرفق من جانب شركة الكهرباء، فقط عليك النقر هنا، ومن ثم سيتم ظهور صفحة تشتمل على سلسلة من الحقول، لابد من تعبئتها وينبغي على المستخدمين أن يقوموا بتحديد القطاع المتعلق بهم وأيضا المحافظة التي يوجد بها المنزل الخاص بهم وبعد ذلك لابد من انتقاء الفرع الملائم والذي من الممكن أن يتم الكشف عنه بأعلى الفاتورة، وبعدها لابد من كتابة رقم الاشتراك الذي يكون مكون من حوالي 10 أرقام وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة استعلام لتظهر أمامك النتيجة الخاصة بالفاتورة بكل سهولة.

فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يستطيع المواطنون أيضا أن يقوموا بالاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالكهرباء بواسطة اتصالهم على الرقم التالي 121، ومن الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية من بينها الاستعلام عن جميع الفواتير الخاصة بها بالإضافة ٱلى تقديم الطلبات الخاصة بالتركيب، وكذلك قراءة العدادات وغيرها من الخدمات الأخرى التي لا تحصى التي تقدمها تلك الشركة لجميع المواطنين بصورة إلكترونية للتيسير عليهم، وهذا بدلا من توجه المواطنين للمقر الخاص بالشركة والابتعاد عن التكدس والازدحام.