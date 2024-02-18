ادفعها بنصف الثمن وبدون زيادة جديدة “رابط سداد فاتورة الانترنت بالموبايل 2024” .. اعرف الطريقة

ما زال الأشخاص يرغبون في التعرف على رابط سداد فاتورة الانترنت بالموبايل لكي يقوموا بدفع الفاتورة الخاصة بهم، ومن الجدير بالذكر أن شركة وي قد وفرت هذا الرابط لجميع الأشخاص لكي يستطيعوا سداد الفاتورة إلكترونيا وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الرابط.

رابط سداد فاتورة الانترنت بالموبايل 2024

بينت شركة وي أن هناك رابط يتم من خلاله سداد فاتورة الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم دفع تلك الفاتورة بداية من اليوم 15 من الشهر الميلادي ومن ثم عقب مرور هذا الموعد تفرض غرامة مالية أو أن يحول الخط لاستقبال فحسب، كذلك أنه يتم دفع الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي مع مرور كل ثلاثة أشهر ولكي يتم الاطلاع على الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، وللتعرف على آخر موعد لدفعها تستطيع ان تقوم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالشركة، هذا بجانب أنه من الممكن أن تتصل على 19777 لكي تستعلم عن القيمة التي تتعلق بالفاتورة، كذلك أنه من الممكن أن تستخدم ذلك الرقم لكي تتساءل عن اي استفسار ترغب فيه أو أن تقدم شكوى.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك أن تستعلم عن الفاتورة الخاصة بالتليفون الارضي بسهولة باتباع الآتي:

الولوج إلى الموقع الالكتروني المتعلق بالشركة من هنا.

عليك كتابة كود المحافظة.

كتابة رقم التليفون الأرضي.

النقر على زر أظهر الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي

من الممكن أن تسدد الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي من خلال واحدة من الخدمات الخاصة بالدفع الإلكتروني التي تكون كما يلي: