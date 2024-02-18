تردد قناة توم وجيري الجديد فبراير 2024.. نزل قناه القط والفار وتابع أفضل قنوات الأطفال للاستمتاع بالافلام الكرتونية

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 هو أهم ما يبحث عنه الملايين من الأشخاص من أجل تنزيل قناه القط والفار التي تعد هي أفضل قنوات الاطفال على الإطلاق وأقدمهم، حيث تحظى القناة بشعبية جارفة في مصر والسعودية والإمارات وتونس ولبيا والجزئر ولبنان والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والكويت والبحرين والأردن وغيرها من الدول الأخري العاشقة لمغامرات توم وجيري،فهي ليست معشوقة الصغار فحسب بل أنها يعشقها الكبار الذين مازالو يشاهدونها حتى الآن ويستمتعون بها لما تقدمه من محتوي متميز للغاية.

تردد قناة توم وجيري 2024

تدور أحداث الافلام الكرتونية التي تقدمها قناة توم وجيري حول المطاردة التي بدأت منذ زمن بعيد ومستمرة حتى الآن بين القط توم والفأر جيري حيث يقوم توم بمطاردة جيري ومحاولة الإمساك به ووضعه على مائدة طعامه والتخلص منه ومن المشاكل التي يصدرها له، ومع كل مرة يشعر توم بأنه نجح في تحقيق ذلك وأن جيري اصبح تحت قبضته فاجأه الفأر بخطة زكية تساعده في الهروب وإيقاع القط في مقلب مضحك ساخن جدا مثل استدراجه إلى منزل الكلب دون علمه وتركهم في مواجهة بعضهم البعض ويقف يشاهد الذي يحدث للقط من الكلب وهو يضحك.

تردد قناة القط والفار الجديد

والآن نتركم مع تردد قناة القط والفار الجديد أو توم وجيري كما تريدون ليتمكن كل والي أمر من ضبط القناه لطفله لتقديم وسيلة التسلية له وهي كما يلي:

القمر الصناعي نايل سات اسم القناه توم وجيري التردد 11345 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

والأن نترك حضراتكم مع تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي عرب سات وهو كما يلي: