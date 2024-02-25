“شو بدها تسرق شيكا“ تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على الأقمار الصناعية HD

يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة الجديد، وهي واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال وذلك لأنها تقوم بعرض أغاني وأناشيد الأطفال على مدار اليوم بدون فاصل إعلاني، كما أنها لها دور كبير في جذب انتباه الأطفال وتنمية القدرات الخاصة بهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها.

قناة وناسة

قام بتأسيس القناة المطرب السعودي راشد الماجد وتم إطلاقها لأول مرة في عام 2007، وهي من القنوات المجانية والتي يمكنك الحصول عليها بدون اشتراكات أو رسوم، كما أنها تحرص على إذاعة مجموعة متميزة من الأغاني التعليمية والترفيهية للأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

أصبح الآن بإمكانك تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قامت القناة بتوفير تردد يساعدك في استقبال القناة بواسطة القمر الصناعي عرب سات والتردد هو:

التردد: 11270.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

محتوى قناة وناسة

يقدم الأغاني مجموعة من الشخصيات والتي تسمى لولو وأخواتها وأصدقائها، ومن أبرز الأغاني التي تقدمها القناة: