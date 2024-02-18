استقبل حالًا “تردد قناة طيور الجنة 2024” .. خطوات الضبط بكل سهولة أعرف بسرعة وحملها

بصورة دائمة وبشكل متواصل يتم البحث عن تردد قناة طيور الجنة من جانب عدد كبير للغاية من المواطنين وهذا لأن هذه القناة مشهورة جدا، وليس هناك قناة مثل هذه القناه في شعبيتها فتلك القناة من القنوات المشهورة للغاية والمعروف على نطاق واسع في العالم العربي، وفيما يلي سوف نرفق لكم التردد الخاص بتلك القناة.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من سلسلة القنوات المميزة والرائعة التي نجد أنها تبث أجمل محتوى كرتوني مميز لجميع الاطفال الصغار ومن المعروف أن هذه القناة من سلسلة القنوات التي تقوم بجعل الطفل يتعلم العديد من الأمور، فهي تعلمه العديد من الصفات الأخلاقية الحميدة كذلك أنها تنمي قدرات الطفل وفيما يلي تردد هذه القناة:

التردد 11274

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب عمودي

مميزات قناة طيور الجنة

هذه القناه تمتاز بسلسلة كبيرة من المميزات التي لا تحصى فمن أبرز هذه المميزات كل ما يلي: