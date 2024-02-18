“حلال علبكم الزيادة يابتوع المعاشات”.. المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات .. اعرف موعد وجدول صرف معاشات مارس 2024.. شوف هتزيد كام بسرعة..!!

تشهد محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا كبير بالاستفسارات حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في مصر حيث يترقب أكثر من 11 مليون مواطن مصري بفارغ الصبر واستعدادٍ تام صرف المعاشات لشهر مارس 2024 تمهيدًا لاستقبال شهر رمضان 2024 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة بما في ذلك زيادة بنسبة 15% في المعاشات بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه فضلاً عن زيادة بنسبة 15% في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه. تلك الزيادات ترفع الزيادة الإجمالية خلال العام إلى 55% من قيمة المعاش.

المنحة الاستثنائية

زادت الاهتمامات بشكل كبير عبر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية حيث ينتظر أكثر من 11 مليون مواطن بفارغ الصبر موعد صرف المعاشات في مارس 2024 يترقب المستحقون هذه الزيادة المهمة في دخلهم مع تطبيق قرار الحد الأدنى للمعاشات بموجب أحكام الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية بهدف تحسين الوضع المالي للمواطنين في مصر.

موعد صرف معاشات شهر مارس

تم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين بالدولة الذين يزيد عددهم عن 11 مليون مواطن مصري من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبدأ صرف المعاشات لهذا الشهر في الأسبوع الأول من مارس 2024 ويمتد لمدة 6 أيام، حيث يتم فيها صرف المعاش للمواطنين ابتداءً من 1 مارس 2024.