أغاني لولو الشطورة يا ولاد.. تردد قناة وناسة أطفال على النايل سات 2024 أحلى لولو يا لولو

تعتبر قناة وناسة أطفال من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث إن القناة تقوم بإذاعة العديد من الأغاني والأناشيد الدينية المختلفة، إضافة إلى تقديم للكثير من الأفلام الكرتونية والمسلسلات التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال، وفي السطور التالية ننقل لكم التردد الجديد للقناة من أجل أن يتعرف عليه جميع المتابعين من محبي قنوات الأطفال، وكذلك خطوات القيام بإستقبال القناة على الأقمار الصناعي المختلفة.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

جاءت أهم المعلومات الخاصة بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11470.

معدل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

استقطاب القناة افقي.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما يلي:-