مسلسل بيت الرفاعي 2024 “القنوات الناقلة ومواعيد عرض المسلسل في رمضان” .. رمضان يجمعنا

مواطنين عديدة نرى أنهم يتساءلون عن موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي حيث إن هذا المسلسل من بين المسلسلات الرمضانية التي سيتم عرضها في شهر رمضان القادم 2024 الذي من المقرر أن يكون في اليوم الحادي عشر من شهر مارس 2024، وتجدر الإشارة أنه لم يتبقى سوى ما يقرب من حوالي 25 يوما ويهل علينا أجمل 30 يوما، وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع ما يخص هذا المسلسل الذي يدعي بمسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل بيت الرفاعي 2024

في الواقع أن مسلسل بيت الرفاعي يتساءل عن موعد عرضه عدد كبير للغاية من المواطنين وتجدر الإشارة أنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الاعلان عن موعد عرض المسلسلات الرمضانية، ولكن سوف يتم إعلانها قريبا ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل طاقم العمل به يكون أحمد رزق بالإضافة إلى رحاب الجمل وايضا سيد رجب وكذلك صفاء الطوخي، بالإضافة إلى إناث كامل ومحمد لطفي وكذلك أحمد فؤاد سليم عايدة رياض والكثير من الفنانين الاخرين، هذا بجانب أن بطولته أمير كرارة وأحمد رزق ومن الجدير بالذكر أنه من مؤلف بيتر ميمي وأيضا عمرو ابو زيد بالإضافة إلى هند عبد الله والمخرج في هذا المسلسل يكون أحمد نادر جلال، في حين أن المنتج شركة سينرجي ومن الجدير بالذكر أن الأمير كرارة قام بتقديم مسلسل يدعى سوق الكانتو بشهر رمضان الذي مضى 2023 حيث إنها قد قام بالمشاركة في هذا المسلسل سلسلة من النجوم والمؤلف الخاص بالمسلسل يكون هاني سرحان أما المخرج كان حسين المنباوي.

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي

القنوات الناقلة لهذا المسلسل سوف تكون قناة ام بي سي مصر حيث إن تلك القناة سوف تقوم بعرض سلسلة من المسلسلات الرمضانية، لذا يرتفع البحث عن تلك القناة باستمرار ومن الجدير بالذكر أن قصة مسلسل بيت الرفاعي تتسم بالطابع المميز الذي من أجله يريد الأشخاص التعرف على موعد عرض المسلسل لكي يقوموا بمتابعته