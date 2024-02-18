بطولة السقا وطارق لطفي “مسلسل العتاولة 2024” .. انتظروا موعد العرض في رمضان

يستمر المواطنين في تلك الفترة الجارية بالتساؤل عن طاقم عمل مسلسل العتاولة 2024 وكذلك يتم التساؤل أيضا عن موعد عرض هذا المسلسل، فكما نعلم أن مسلسل العتاولة يكون من ضمن المسلسلات الرمضانية المنتظرة من جانب عدد كبير للغاية من المواطنين، حيث أن هذا المسلسل استطاع أن يجذب الجمهور نحوه وفيما يلي نرفق تفاصيل هذا المسلسل.

مسلسل العتاولة 2024

في الواقع أن أحداث مسلسل العتاولة تكون حول قصة اجتماعية شيقة جدا وأيضا شعبية ومن الجدير بالذكر أنه يكون هناك صراع بين الأخوات وهم طارق لطفي وأيضا السقا، هذا بجانب أن مي كساب تكون في هذا مسلسل ايضا وتأتي بدور الطليقة الخاصة بأحمد السقا، في حين أن زينة تقوم بتجسيد دور حبيبته ومن الجدير بالذكر أن مؤلف هذا المسلسل يكون هشام هلال بالإضافة إلى أن المخرج يكون أحمد خالد موسى وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل يكون مكون من حوالي 30 حلقة، ومن المعروف أن أبطال مسلسل باسم سمرة أيضا زينة بالإضافة إلى صلاح عبد الله وكذلك حنان يوسف بالإضافة إلى سامي مغاوري وكذلك ميم الجمال علاوة على هدى الأتربي وأيضا مؤمن نور وكذلك مريم محمود الجندي وأحمد كشك.

القنوات الناقلة لمسلسل العتاوله

في الواقع أن منصة شاهد يمكنك أن تشاهد مسلسل عتاوله من خلالها كذلك أن قناة ام بي سي مصر سوف تقوم بعرض مسلسل عتاولة أيضا، ومن الجدير بالذكر أن هذا مسلسل بعد عودة رائعة تقوم بالجمع بين النجوم سويا، إذ أنه يتم جمع الفنان أحمد السقا وكذلك الفنانة زينة مجددا عقد نجاح التعاون الخاص بهم بالفيلم الذي يدعى المصلحة سنة 2011.