مسلسل السجل الاسود 2024 “بطولة خالد سليم ومي سليم” .. في رمضان

يرتفع بحث المواطنين في هذا الوقت الجاري حول مسلسل السجل الأسود فمن المعروف أنه يكون من أهم وأبرز المسلسلات التي يترقبها الجمهور في شهر رمضان المبارك، كذلك أنه يتم التساؤل من جانب عدد كبير للغاية من الأشخاص حول هذا المسلسل، من حيث طاقم العمل وكذلك موعد عرضه وفيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل ذلك.

مسلسل السجل الاسود 2024

مسلسل السجل الأسود يقوم بالجمع بين الفنان خالد سليم وكذلك الفنانة مي سليم ومن الجدير بالذكر أن هذا مسلسل من إخراج جميل جميل المغازي وقد بدأ تصويره الأسبوع الذي مضى لكي يتم عرضه في شهر رمضان القادم 2024، وذلك العمل يعد رابع تعاون بين كلا من الفنانين بالمجالات الدرامية وقد قاموا بمشاركة معا قبل ذلك في مسلسل جبل الحلال وكذلك فيلم شكة الدبوس وكما نعلم أنه إلى هذا الوقت الجاري لم يتم الاعلان عن موعد عرض هذا المسلسل ولكن سيتم الكشف عن موعد عرضه قريبا في الأيام المقبلة ومن الممكن أن يتم مشاهدة هذا المسلسل على قناة ام بي سي مصر.

مؤلف مسلسل السجل الأسود

بعدما قمنا بالإشارة لكل ما يخص المسلسل يمكن أن نقول أنه يكون مؤلف مسلسل السجل الاسود 2024 باسم بدوي بالإضافة إلى ناصر توبال والمخرج به يكون جميل جميل المغازي، كذلك أن القصة الخاصة بذلك المسلسل تكون اجتماعية ويقوم بالمشاركة به خالد سليم وهو البطل وأيضا مي سليم بالإضافة إلى محمد نجاتي وهالة فاخر والعديد من النجوم الآخرين.