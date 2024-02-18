متى بداية صرف رواتب شهر فبراير 2024؟ .. وزارة المالية تكشف موعد الإيداع + الزيادة الجديد على الرواتب

عدد كبير للغاية من المواطنين يتساءلون عن موعد بداية صرف الرواتب الخاصة بشهر فبراير الجاري 2024 حيث أنهم يترقبون صرف تلك الرواتب بفارغ الصبر وتجدر الإشارة بأن وزارة المالية في مصر قد بينت هذا الموعد الخاص بالصرف، ومن الجدير بالذكر أنها أوضحت أيضا جدول صرف تلك المرتبات وفيما يلي سوف نوضحه لكم.

متى بداية صرف رواتب شهر فبراير 2024

أوضحت وزارة المالية في مصر أنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير في اليوم الحادي والعشرون من فبراير 2024 ويكون الصرف حتى اليوم السابع يكون 27 وتجدر الاشارة أيضا فإنه من المفترض أن يكون هناك زيادة المعاشات بدءا من الشهر القادم من مارس 2024، يتم زيادة الحد الادنى للرواتب حتى 50% يكون راتب الموظف لكي يبلغ حتى 6000 جنيه شهريا كذلك أن تلك الزيادة تكون بين 1000 حتى 1200 جنيه شهري

قيمة مرتبات شهر فبراير دون تطبيق الحد الادنى الجديد

بعدما أشرنا إلى موعد نزول وصرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير، نشير إلى القيمة الخاصة بتلك الرواتب المتعلقة بشهر فبراير 2024: