يحيى الفخراني يفاجئ الجماهير بـ مسلسل عتبات البهجة 2024 في رمضان القادم

عدد كبير للغاية من الأشخاص يتساءلون عن موعد عرض مسلسل عتبات البهجة فهذا المسلسل من ضمن المسلسلات الرمضانية الجديدة التي ستذاع في رمضان 2024، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهما تجسد الدور الخاص بفتاة التي تقوم بالعيش بحي شعبي للغاية، وتقوم بالظهور بمظهر ليس محجب في أحداث المسلسل الذي يقوم بجمعها مع الفنان يحيى الفخراني، ومن الجدير بذكر أن هذا المسلسل يكون مكون من 15 حلقة ومن المفترض عرضه الشهر المقبل من مارس في رمضان 2024 ومن الجدير بالذكر أن هنادي تقوم بمواصلة الجهود الخاصة بها في العملية المتعلقة بالتصوير وذلك مع باقي الفنانين بفريق العمل بحماس وفيما يلي سوف نتعرف سويا على كل ما يخص هذا المسلسل.

مسلسل عتبات البهجة 2024

في الواقع أن الفنانة هنادي مهنة تظهر في مسلسل عتبات البهجة وأيضا تتألق به ومن الجدير بذكر أن هذا المسلسل يشتمل على سلسلة من الأبطال، من بينهم جمانة مراد وكذلك يحيى الفخراني بالإضافة إلى عنبه وأيضا صلاح عبد الله بالإضافة إلى سما ابراهيم وكذلك خالد شباط علاوة على حازم ايهاب وغيرهم من الفنانين الآخرين.

بطولة مسلسل عتبات البهجة

من الجدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهنة تقوم بمواصلة التصوير الخاص مشاهدها بمسلسل ألف ليلة وليلة الذي من المفترض أن يتم عرضه الشهر القادم من مارس في رمضان، ومن الجدير بالذكر أن هذا مسلسل من بطولة ياسمين رئيس وكذلك ياسر جلال وعلي صبحي وغيرهم من الفنانين الآخرين، ومن الجدير بالذكر أنه في رمضان السابقة قامت هنادي مهنة بتقديم مسلسل كشف مستعجل الذي قام بتحقيق نجاح باهر للغاية وقامت بالمشاركة في البطولة الخاصة به مع سلسلة من الفنانين الآخرين المهمين.