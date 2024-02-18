تاريخ صرف السلع التموينية شهر مارس 2024 “بعد زيادة الـ 100 جنية” .. هتصرف بيهم 5 زيت و5 سكر

كثير من الاشخاص يريدون التعرف على تاريخ صرف السلع التموينية التي تتعلق بشهر مارس القادم 2024 حيث انه قد بينت وزارة التموين هذا التاريخ المخصص للصرف ومن الجدير بالذكر أنه يتم التساؤل من جانب الأشخاص عن أسعار السلع التموينية وفيما يلي سوف نتعرف سويا على تاريخ الصرف الخاص بالتموين.

تاريخ صرف السلع التموينية شهر مارس 2024

في الواقع أن الأشخاص باخر فتره يتساءلون عن تاريخ صرف السلع التموينية المخصص لشهر مارس 2024 فقد زاد الاهتمام من جانبهم حول معرفة أيضا عن منحه الخاصة بالمئة جنيه التي سيتم منحها على بطاقات التموينية بمصر حتى يتم تلبية تلك الحاجة الخاصة للمواطنين ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قد نوهت عن وجود رابط رسمي يخص التسجيل لتلقي تلك المنحة ومن الجدير بالذكر انه يمكن للناس أن تستفيد من تلك المنحة بواسطة البطاقات التموينية الخاصة بهم ولكن يتم اعطاء المنحة للأسر الاكثر احتياجا لها ويمكن التسجيل كما ذكرنا من خلال موقع الوزارة وتجدر الاشارة بان صرف السلع التموينية المخصص لشهر مارس يكون بداية من الشهر حتى نهايته.

حقيقة زيادة 100 جنيه على التموين

بينت وزارة التموين تلك الحقيقة التي تتعلق بزيادة 100 جنيه مصري على البطاقات التموينية، حيث إنها قالت إن ذلك يكون للمواطنين الذين يكونون أكثر احتياجًا استحقاقا، ولكن لن يتم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة نصيب الفرد بداية من شهر مارس القادم 2024، بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، ولذلك سوف يمكننا أن نكشف عن ذلك في حالة الإعلان بشكل رسمي.