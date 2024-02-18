هسـه اسماء تعيينات وزارة التربية 2024 في جميع المحافظات العراقية epedu gov iq

ينتظر العديد من المواطنين الإعلان عن الأسماء المقبولة في تعيينات وزارة التربية، والتي حرصت الوزارة على فحص جميع الطلبات المقدمة لها، لكي يتم قبول من انطبقت عليهم جميع الشروط المطلوبة، وذلك عقب الانتهاء من إرسال الطلبات والخضوع للاختبارات التي قررتها وزارة التربية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم عرض أسماء المقبولين على موقع وزارة التربية العراقية، وسنعرض لكم كافة التفاصيل خلال هذا المقال.

تعيينات وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية بياناً أوضحت من خلاله التفاصيل الخاصة التي يتم من خلالها إختيار المقبولين في تعيينات وزارة التربية، وجاء نص البيان كالآتي:

سيتم قبول نسبة لن تزيد عن 15% من المعاقين.

سيتم قبول نسبة لن تزيد عن 2٪ من المتقاعدين.

سيتم قبول نسبة لن تزيد عن 15٪ من الحاصلين على الشهادة الخاصة بالحشد الشعبي.

أما النسبة التي سوف يتم قبولها من المصابين هي 10٪.

شروط القبول في تعيينات وزارة التربية

قيدت وزارة التربية العراقية القبول في التعيينات المطروحة من قبلها بعدة شروط، هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيم داخل العراق.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة العليا المعترف بها من قبل الوزارة.

يجب ارفاق كافة المستندات التي أعلنت عنها الوزارة.

أن يكون لدى المتقدم المهارات الكافية للتعيين داخل الوزارة.

موعد التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية

أكدت وزارة التربية العراقية انه تم إطلاق عقود 50 ألف معلم في جميع محافظات العراق، وذلك للقضاء على نسبة البطالة، وتوظيف عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الحصول على وظيفة حكومية، وقد تم البدء في التقديم فيها منذ يوم 24 يناير 2024، ومازالت دراسة الطلبات قائمة حتى الآن، وسيتم إظهار النتيجة مباشرةً على رابط الوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

المستندات المطلوبة للتقديم في تعيينات وزارة التربية

حددت الوزارة عدة مستندات يجب تقديمها في تعيينات وزارة التربية

تقديم صورة من الهوية الوطنية.

إرفاق أصل وصورة من شهادة التخرج.

إرفاق شهادة اجتياز جميع الاختبارات التي حددتها الوزارة للمتقدمين.

رابط الاستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية

يمكن لجميع المتقدمين في تعيينات وزارة التربية، الاستعلام عن أسمائهم من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية، وإتباع الخطوات التالية: