“رمضان والأخبار المسكرة”.. وزارة التموين تعلن رسميا صرف كوبونات بقيمة 250 جنيه للمواطنين هؤلاء .. هتصرف زيت وسكر + الحق الفرصة

تتبنى الحكومة من خلال وزارة التموين جهودًا مكثفة قبل شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة و تعد معارض أهلا رمضان لعام 2024، التي تبدأ في 15 فبراير فرصة مميزة للمواطنين للحصول على السلع الغذائية اللازمة بجودة عالية وأسعار مدعمة، فمن خلال هذه المعارض، يتم توفير تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الغذائية المختلفة، التموين تستعد لشهر رمضان 2024 لتساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر خلال شهر رمضان الكريم وبهذه الطريقة، تؤكد الحكومة التزامها بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة وتعزيز الشعور بالأمان الغذائي خلال هذا الشهر الفضيل.

وزارة التموين تستعد لشهر رمضان 2024

التموين تستعد لشهر رمضان 2024 من خلال معارض أهلاً رمضان مبادرة مميزة تقوم بها وزارة التموين للعام العاشر على التوالي، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد كمال، على أهمية هذه المبادرة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المصري وأوضح كمال أن هناك كوبونات تصل قيمتها من 50 جنيهًا إلى 250 جنيهًا ستوفر لفئات مختلفة من المواطنين، خاصة الأسر غير القادرة لصرف السلع الغذائية والغير غذائية ويشير إلى أن معارض أهلاً رمضان ستقدم مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الزيوت والسكر والأرز واللحوم المجمدة وغيرها، لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان الكريم.

كوبونات بقيمة 250 جنيه من وزارة التموين

توفير السلع من خلال معارض “أهلاً رمضان” يسهم في خلق توازن سعري بين المعروض داخل المعارض والمعروض في الأسواق الحرة ويتم طرح السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بأسعارها في الأسواق الحرة وتؤكد الحكومة استمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت في جميع المنافذ والمعارض طول شهر رمضان.