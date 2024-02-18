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ياريت نكون منهم … استعلم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي 2024
يعد من ضمن ما يكثر البحث عنه الكثير من الاشخاص وهو دعم تكافل وكرامة من من أهم أشكال الدعم التي تقدم لبعض من الاسر الفقيرة والمحتاجة وانه يسهل الاستعلام عنه بشكل إلكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على استعلم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن اتاحة الفرصة امام جميع المواطنين المصريين للاستعلام عنه ويتم من خلال استخدام الرقم القومي من خلال عدد من الخطوات:
- الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم يتم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص لها.
- كتابة الاسم بالكامل الخاص ونوع البطاقة.
- النقر على زر استعلام في الأسفل وستظهر أمامك المعاش.
كيفية تقديم شكوى عن تكافل وكرامة
يمكنك تقديم شكوى من خلال الموقع المتاحة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للمختصين، ذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم القيام بالدخول إلى الموقع الخاص بتكافل وكرامة.
- بعد ذلك أدخل الرقم القومي التابع لصاحب المعاش.
- ثم يتم النقر على زر تقديم شكوى من الخدمات الظاهرة لك.
- كتابة كافة الأمور التي ترتبط بالشكوى.
- ثم انقر على زر تسجيل حتى يتم القيام بتسجيل الشكوى وإرسالها.
- سيتم الرد عليك في أسرع وقت حالة ملاحظة وجود رد.
- حرصت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية على توفيرها كافة المعلومات التي يحتاج لها الاشخاص كما انه يعد من ضمن اهم صور الدعم المقدمة التي تم اتاحتها من قبل الحكومة وانه يمكننا التعرف علي سبب عدم القبول في التكافل والكرامة.