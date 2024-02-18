ياريت نكون منهم … استعلم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي 2024

يعد من ضمن ما يكثر البحث عنه الكثير من الاشخاص وهو دعم تكافل وكرامة من من أهم أشكال الدعم التي تقدم لبعض من الاسر الفقيرة والمحتاجة وانه يسهل الاستعلام عنه بشكل إلكتروني ومن خلال مقالنا سنتعرف على استعلم عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن اتاحة الفرصة امام جميع المواطنين المصريين للاستعلام عنه ويتم من خلال استخدام الرقم القومي من خلال عدد من الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يتم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص لها.

كتابة الاسم بالكامل الخاص ونوع البطاقة.

النقر على زر استعلام في الأسفل وستظهر أمامك المعاش.

كيفية تقديم شكوى عن تكافل وكرامة

يمكنك تقديم شكوى من خلال الموقع المتاحة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للمختصين، ذلك من خلال الخطوات التالية: