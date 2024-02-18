أسعار الدواجن اليوم 2024 “أنخفاض وتراجع في الاسعار بمناسبة رمضان .. سعر الكيلو 80 جنية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم عن أسعار الدواجن اليوم 2024 حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بشكل كبير خلال الأيام الماضية وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم 110 جنيهًا ، بينما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في البورصة سعر 93 جنيهًا ، وقد ارتفعت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضية بقيمة 20 جنيهًا للتخطى حاجز 100 لأول مره في تاريخ الأسواق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم 2024

يسع الكثير من المواطنين خلال الايام الاخيرة الماضية لمعرفة اسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والساسو في الأسواق المصرية وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الدواجن البيضاء في الأيام الاخيرة الماضية وذلك بسبب ارتفاع العلف وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وإليكم قائمة أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات.

سعر كيلو الدواجن البيضاء 110 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المحلات التجارية اليوم 135 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو في الأسواق المصرية اليوم 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانية 250 جنيهًا اليوم ، ويختلف عر باختلاف المنطقة السكنية.

سعر كيلو فراخ الأمهات البيضاء اليوم 88 جنيهًا في المحلات والاسواق التجارية.

أسعار البيض اليوم في الاسواق

مع ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء يرتفع سعر طبق البيض بصورة ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية حيث وصل سعره إلى 150 جنيهًا ويختلف سعر كرتونة البيض باختلاف نوع البيض الاحمر أو البيض الأبيض والبيض البلدي .