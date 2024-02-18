كل حاجة بتغلى والشعب تعب “أسعار الفاصوليا البيضاء 2024” وصلت لـ 150جنية

بعد ارتفاع كيلو الفاصوليا البيضاء في مصر تتصدر أسعار الفاصولياء البيضاء محركات البحث وجميع مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الاخيرة الماضية وتعد الفاصولياء البيضاء من البقوليات المفيدة لجسم الانسان والتي يسعى الشعب المصري لشرائها وطبخها باستمرار ولكن بعد الاسعار المبالغ بها في سعر الفاصوليا مؤخرا هل يستمر المواطنون في شراء الفاصولياء ام لا

أسعار الفاصوليا البيضاء 2024

من المعروف في الفترات الاخيرة ان اسعار الخضروات والفواكه والحبوب تتزايد بشكل كبير جدا وهذا الشيء ناتج عن التدهور الذي يحدث في الفترات الاخيرة للاقتصاد لمصري بل والعالمي وبدأت هذه الازمة منذ الحرب بين روسيا واوكرانيا حيث اثرت بشكل سلبي جدا على الاقتصاد في الشرق الاوسط بأكمله ، وفي ظل تدهور الجنية المصري في الفترات الاخيرة حيث يتدهور يوميا وتقل قيمته بالنسبة للعملات الاخرى وخاصة الدولار حيث وصل الدولار ل 70 جنيها وفي السطور القادمة سنوضح لكم اسعار الفاصولياء البيضاء واسباب ارتفاع اسعار الفاصولياء 2024 في السطور القادمة فتابعوا معنا .

أسباب ارتفاع اسعار الفاصوليا البيضاء 2024

اعلن نقيب الفلاحين حسين ابو صدام عن سبب ارتفاع اسعار الفاصوليا البيضاء 2024 وقال ان سعر كيلو الفاصوليا البيضاء تخطى 142 جنيها للكيلو وقال ابو صدام ان ارتفاع اسعار الفاصولياء البيضاء وراءه عدة اسباب منها قرب شهر رمضان المبارك ، وقال ان من اسباب ارتفاع سعر الفاصوليا البيضاء انتهاء موسم الفاصوليا منذ 3 شهور هذا ما جعل التجار يقومون بتخزين محصول الفاصوليا لرفع سعره على المواطنين في الايام المقبلة