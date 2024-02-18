رابط تحميل أسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية2024   “هنــــا” عبر الموقع الرسمي

تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خبر تعيين أسماء المقبولين للعقود في وزارة التربية العراقية 2024 ، حيث استعدت الوزارة عن اعلان اسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024 ل 50 ألف درجة وظيفية، وقد تتم فقرة الاعلان عن الاسماء المقبولين في تعيينات العقود للوزارة بعد الاكتفاء من التدقيق واكتمال كافة العقود والتأكد من وجود جميع الشروط التي قالتها الوزارة لطلب التعيينات .

أسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية2024

هذا وقد جاء طلب التعيينات في وزارة التربية العراقية لسد الاحتياجات في وظائف التعليم العراقية حيث تحتاج حوالي ثلاث عشرة محافظة عراقية وظائف تعليمية لسد الاحتياجات بها وهذه المحافظات هي : محافظة ميسان ومحافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة الكرخ1 ومحافظة الكرخ 2 ومحافظة الكرخ 3 ومحافظة الرصافة 1 ومحافظة الرصافة 2 ومحافظة الرصافة 3 ومحافظة كربلاء ومحافظة المثنى ومحافظة النجف ومحافظة زي القار ،ويترقب العديد ممن طلبوا وقدموا للالتحاق وشغل الوظائف التعليمية الشاغرة موعد الاعلان عن اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024 وقد انتهت مديريات التربية في العراق كل حسب محافظته من فرز طلبات التعيين وقد قيل من مصادر موثوقة أنه تم قبول حوالي من عشرون ألف وستمائة درجة وظيفية ويمكن للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية معرفة اسماء تعيينات عقود وزارة التربية العراقية للعام الحالي والاستعلام عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية عن طريق اتباع الخطوات التالية: