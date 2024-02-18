شغلانة مية مية.. 1000 وظيفة في هذه الوزارة كافة التخصصات + قدم دلوقــت في كل المحافظات للشباب والبنات

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر عدد 1000 وظيفة في وزارة الأوقاف، لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد، ويتم ذلك في كافة محافظة جمهورية مصر العربية، وأكدت الوزارة على تحصين منظومة المسابقات، حتى لا يتمكن أي شخص من العبث فيها، ومن المفترض فتح باب التسجيل في هذه الوظائف في بداية شهر مارس المقبل، وللتعرف على شروط القبول في هذه الوظائف والمستندات المطلوبة، وطريقة التقديم، تابع هذا المقال.

موعد التقديم في مسابقة 1000 وظيفة في وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف على بوابة الوظائف الحكومية عن توافر عدد 1000 وظيفة في وزارة الأوقاف، على أن يتم التقديم في هذه الوظائف خلال الفترة من 1 مارس إلى 16 مارس المقبل، وسيتم التقديم من خلال رابط الوزارة، وملء طلب الاستمارة الالكترونية.

شروط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف عدة شروط يجب توافرها للقبول في وظائف وزارة الأوقاف، هذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية. يشترط أن يتسم بحسن السمعة والسير والسلوك. يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة. يشترط أن يكون المتقدم قد تخرج من كلية الشريعة الإسلامية، أو كلية الدعوة الإسلامية، أو كلية أصول الدين، أو كلية القرآن الكريم، أو كلية التربية، أو الإعلام، أو كلية الدراسات الإسلامية. يجب دفع رسوم التقديم 26 جنيه، في بنك مصر، أو البنك الأهلي، أو بنك القاهرة. يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولاً فأعلى. يشترط على المتقدم أن يجتاز جميع الإختبارات التي حددتها الوزارة. يشترط النجاح في الكشف الطبي، وتحليل المخدرات. كما يشترط عدم وجود قضايا جنائية. وأخيراً، يشترط عدم فصل تأديبي نهائي من وظيفة سابقة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف

يجب تجهيز عدة مستندات و إرفاقها بطلب التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف، هذه المستندات هي:

يجب تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء. تقديم صورة من الرقم القومي سارية. تقديم صورة من الحالة الجنائية الفيش والتشبيه موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. تقديم صورة من المؤهل الدراسي. تقديم صورة من موقف التجنيد العسكري. تقديم إيصال دفع الرسوم.

طريقة التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف 2024

من المفترض أن يتم فتح باب التسجيل في هذه الوظائف بداية من 1 مارس المقبل، حيث يتم فتح موقع الوظائف الحكومية، و يسمح بتقديم الطلبات، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: