كم باقي على رمضان 2024 ؟ .. بداية العد التنازلي على اجمل 30 يوم في السنة الهجرية

كم باقي على رمضان 2024 أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شعبان للعام الهجري 1445، الذي يمثل البداية المحتملة لشهر رمضان في العام الميلادي 2024، ويعتبر استطلاع هلال شعبان بمثابة بداية الاستعدادات لشهر الصيام الفضيل، حيث يبدأ المسلمون في العد التنازلي لاستقبال هذا الشهر المبارك الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر في جميع أنحاء العالم.

كم باقي على رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن استطلاع هلال شهر شعبان للعام الهجري 1445 سيتم يوم بعد غد السبت، مع دعواتها لله بأن يبلغنا شهر رمضان المبارك.

وقد أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي تمت في المعهد، فإن هلال شهر شعبان 1445 سيظهر فلكيًا بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 من شهر رجب 1445هـ الموافق 10 فبراير 2024.

يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة ومكة المكرمة لمدة 40 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، بينما يختلف وقت ظهوره في باقي محافظات جمهورية مصر العربية وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبناءً على ذلك فإن غرة شهر شعبان 1445 فلكيًا ستكون يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

من الناحية الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2024 في اليوم الموافق لـ 11 مارس، وهو بعد مرور حوالي 32 يومًا، ويعتبر شهر رمضان من أهم الأشهر الروحانية والمقدسة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يؤدون فيه فريضة الصيام ويسعون للتقرب إلى الله بمختلف الطرق الدينية.

وفقًا لتوجيهات دار الإفتاء المصرية، فسيتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان للعام 1445هـ، وسيتم الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان 2024 من خلال بيان رسمي، ويجدر بالذكر أن طرق تحديد بداية شهر رمضان تختلف من بلد لآخر، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية لهلال الشهر، بينما تعتمد البلدان الأخرى على الحسابات الفلكية، مما يمكن أن يتسبب في اختلاف توقيت بداية الشهر الفضيل في بعض الأحيان.