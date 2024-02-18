هتتفرج عليه بجودة عالية من موقع ايجي بست الأصلي .. تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024

تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024 أحرز فيلم “الحريفة” الذي يقوم ببطولته الفنانة نور النبوى نجاحًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق خلال الأسبوع الخامس من عرضه إيرادات تقدر بـ 12,815,283 جنيهًا، وهو ما يقترب من تحقيقه لحاجز الـ 50 مليون جنيه، وبهذا بلغت إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم خلال خمسة أسابيع منذ بداية عرضه في دور السينما 49,797,610 جنيهًا.

تحميل فيلم الحريفة بجودة عالية 2024

فيلم “الحريفة” يجمع نخبة من النجوم البارزين في الساحة الفنية، بمشاركة كل من نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، إلى جانب ظهور خاص للنجوم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى.

وتتضمن الأحداث مشاركة نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، الذي يظهر كممثل في الفيلم للمرة الأولى، إلى جانب فريق عمل متميز تأليفًا لإياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

قصة الفيلم تتناول قصة ماجد، لاعب كرة القدم الذي ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية بسبب الظروف العائلية، حيث يتعرف على زملاء جدد ينتمون لخلفيات مختلفة.

يقوم ماجد بالانضمام إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالمشاركة في بطولة كبيرة تصل جائزتها إلى مليون جنيه.

من جانب آخر، تستمر الفنانة نور النبوى حالياً في تصوير مشاهدها في مسلسل “إمبراطورية ميم”، بطولة والدها النجم خالد النبوى، وبمشاركة حلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، وإلهام صفي الدين، وليلى عز العرب، ومنى زاهر، وآدم وهدان، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.