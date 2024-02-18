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الاسعار رخص التراب في اهلا رمضان … أسعار ياميش رمضان بأهلا رمضان 2024
يهتم الكثير خلال اقتراب حلول الشهر الكريم بالتعرف على اسعار الياميش في معارض أهلا رمضان والتي يتم الإقبال عليها من قبل الكثير حيث انه يعتبر من ضمن الاستعدادات لهذا الشهر والتي يتم بدايته في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار ياميش رمضان بأهلا رمضان 2024.
أسعار ياميش رمضان بأهلا رمضان
حيث يهتم البعض خلال تلك الفترة بالبحث عن اسعار الياميش حيث انه لم يتبقي لكثير على بداية شهر رمضان وانه تم وصول نسبة الخصم بها لنسبة تصل إلى 70%، والتي جاءت الأسعار الآتية كما يلي:
- وصل سعر الكيلو من ياميش عين الجمل 440 جنيها .
- اما عن سعر كيلو الجرام من التين التركي 440 جنيه.
- كما بلغ 300 جرام من التين 100 جنيها فقط.
- وصل حجم 400 جرام قمر الدين يصل ما بين 65 و 105 جنيهات.
- أسعار الزبيب المجفف من 90 إلى 110 جنيها.
- فقد بلغ سعر البلح من 60-65 جنيها للكيلو الواحد.
ما هي أسعار المكسرات في معارض أهلا رمضان
حيث انه قد تم توفير المكسرات داخل المعارض والتي نحتاجها في شهر رمضان جاءت الأسعار كالاتي:
- وصل سعر اللوز المحمص بسعر 680 جنيها للكيلو.
- اما عن سعر كيلو واحد البندق 580 جنيها لكيلو.
- الكاجو يصل سعره ما بين 65 و 70 جنيها لعبوة الـ700 جرام.
- وان هناك بعض من المكسرات الاخرى التي توجد في معرض اهلا رمضان والتي لم يتم الاعلان عنها حيث يوفر كافة السلع التي يحتاجها البيت وباقل سعر وعلى مدار الشهر الكريم لتخفيف العبء على المواطنين.