تردد قناة اون دراما 2024 على النايل سات وعرب سات “خطوات الضبط بالتفصيل” .. حملها عشان رمضان

تردد قناة اون دراما 2024الان بإمكانك متابعة قناة ON DRAMA بكل سهولة لمتابعة أحدث المسلسلات المصرية والكلاسيكيات، حيث تتميز هذه القناة بمجموعة متنوعة من المسلسلات الكوميدية والدرامية المصرية المميزة، يبحث الكثيرون داخل الوطن العربي عن تردد قناة ON DRAMA لضمان استقبالها بجودة عالية وبدون تشويش مجاني على مدار الساعة.

تردد قناة اون دراما 2024

شبكة قنوات ON هي مجموعة فضائية خاصة تأسست عام 2008، وكانت مملوكة لرجل الأعمال التونسي طارق بن عمار والمصري نجيب ساويرس، في عام 2016، قام أحمد أبو هشيمة من خلال شركته “إعلام المصريين” بالاستحواذ عليها، تقدم شبكة ON برامجها باللغتين العربية والإنجليزية، وتبث عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون دراما على النايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون دراما من خلال النايل سات

الخطوات التفصيلية لضبط تردد قناة أون دراما على جهاز الاستقبال الخاص بك: