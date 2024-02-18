هتتفرج على مباراة الزمالك والأهلي القادمة عبر تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024

يهتم العديد من متابعي كرة القدم ومتابعي الرياضية بتنزيل التردد الجديد لقناة بين سبورت الرياضية حيث يتساءل العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الجديد لها وتزايدت عمليات البحث منذ أن قامت إدارة القناة بنقل التردد الخاص بها لتحسين الجودة وقامت مؤخرا بالإعلان عن التردد الجديد لها الذي يمكنكم من خلاله تنزيل قناة بين سبورت الرياضية فقط تابعوا معي هذا المقال للحصول على بيانات التردد الجديد لقناة بين سبورت الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

يمكن الان لجميع جميع متابعي قناة بي ان سبورت الرياضية تحميل التردد الجديد لها عن طريق ادخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة بين سبورت الرياضية.

تردد القناة:؛

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة بي ان سبورت 1

يمكنك ايضا تنزيل تردد قناة بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة بين سبورت

تردد القناة:11547.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة بي ان سبورت 2

يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة بي ان سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال التردد الموضح في النقاط التالية: