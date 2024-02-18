دول بـس.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والسابعة 2024 وزارة العمل والشؤون mosla.gov.iq جوجل درايف

ينظر جميع المواطنين موعد الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال شهر فبراير الحالي، وتأتي أهمية هذا الدعم في مساعدة الأشخاص الأكثر إحتياجاً، من أجل تحسين أوضاعهم المالية، ومساعدتهم على العيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها جميع بلاد العالم، ومن المتوقع أن ترفع نسبة الدعم المقدم في هذا العام، نظرا لصعوبة المعيشة خلال الفترة الأخيرة، وسنعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج الرعاية الاجتماعية خلال سطور هذا المقال.

شروط الاستفادة من الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية

فرضت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عدة شروط لكي يتم الحصول على الدعم المقدم منها، هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يتمتع المتقدم بالجنسية العراقية.

يجب أن يقيم في العراق إقامة دائمة.

يجب ألا يكون لديه ممتلكات باهظة الثمن.

ممتلكات باهظة الثمن. يجب أن تتكون أسرته من ٤ أفراد.

يجب ألا يكون له دخل شهري منتظم.

يجب أن يتراوح عمره بين 16 إلي 60 عام.

أسباب رفض أسماء الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الأسباب تمنع نزول إسمك ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية، وتؤدي إلى عدم الاستفادة من الدعم ، هذه الأسباب كالآتي:

عدم صحة الوثائق المقدمة.

إذا كان المتقدم لديه دخل ثابت.

إذا كان المتقدم قد حصل على دعم حكومي من جهة حكومية أخرى.

عدم مطابقة الشروط المطلوبة مثل، العمر والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة.

عدم إكتمال كافة المستندات المطلوبة.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية

تستهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة فئات تستحق الدعم، هذه الفئات هي:

النساء الأرامل مع تقديم شهادة وفاة الزوج. المطلقات التي يحملن حكم قضائي بالطلاق، مع تقديم شهادة الطلاق. الأطفال اليتامى. ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

رابط مظلتي للحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل أنها ستقوم بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية خلال فترة وجيزة، وستقوم بالإعلان عن هذه الأسماء على موقع الوزارة، أو من خلال منصة مظلتي الالكترونية، مع اتباع عدة خطوات كالآتي: