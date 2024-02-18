حصريا.. تابع مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149 جميع القنوات الناقله بجودة عالية HD

بعد نهاية الأحداث والصراعات المشوقة الحلقة 148، ارتفعت معدلات البحث من قبل محبي المسلسلات التركية عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149، مشاهدة أحداث الحلقة والصراعات المثيرة التي تدور، مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس من أكثر المسلسلات في وقتنا الحالي قد نال شعبية كبيرة من قبل متابعيه، لذلك نوضح لكم خلال السطور موعد وأحداث الحلقة القادمة 149.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149

لمشاهدة الحلقة القادمة 149 التي ستبدأ بأحداث مأساوية التي سنشاهدها من وجه المغول الذي يعجل المؤسس عثمان سيعاني من الألم الشديد لم يتخيله من قبل، وهذا ما أكده السيد وابنته التشيم من خلال كواليس المسلسل وعبر اعلانات المسلسل التي تذاع على القنوات الناقلة، بالإضافة إلى أحداث عثمان مع تاج الدين نويان، وأحداث أخرى.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 149

من المقرر أنه يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149 على القناة الفضائية التركية ATV مدبلجة باللغة العربية والتي يتم عرضها في الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا، وفي الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV العارضة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

يتم عرض المسلسل الشهير قيامة عثمان على قناة إي تي في، تردد هذه القناة كما يلي:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12692.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بالإضافة إلى أن مسلسل قيامة عثمان يعرض على قناة الفجر الجزائرية أمس يوم الخميس من كل أسبوع، لذلك نوضح لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية، فتأتي القناة على النايل سات تردد 12034، وعلى العرب سات بتردد 11034.