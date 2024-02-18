انخفضت وهترجع زي زمان “سعر الذهب 2024 في مصر” .. ألحق يا عريس هات شبكتك

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن سعر الذهب 2024 في مصر اليوم حيث ارتفع سعر جرام الذهب بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية ، وقد سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم مع بداية التعاملات في أسواق الذهب ومحلات الصاغة 4000 جنيهًا للجرام الواحد وهو أعلى سعر سجله جرام الذهب خلال الفترة الاخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن جميع أسعار الذهب المختلفة في الأسواق المصرية.

سعر الذهب 2024 في مصر

مع ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر جرام الذهب وذلك بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي ويختلف سعر جرام الذهب مع اختلاف نوع عيار الذهب حيث يعتبر عيار 24 هو أعلى سعر في أسعار الذهب اليوم ، ويرغب الكثير من راغبي الاستثمار في أموالهم إلى معرفة سعر جرام الذهب اليوم في الأسواق المصرية وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 4000 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 3500 جنيهًا مصريًا حيث يعد عيار 21 هو أكثر الأنواع انتشارًا وخاصة للمقبلين على الزواج.

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 3000 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الذهب 28000 جنيًها مصريًا.

أسعار مصنعية الذهب اليوم

بعد التعرف على أسعار الذهب اليوم باختلاف أنواع يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار المصنعية والتي تختلف باختلاف المكان وتختلف من تاجر لآخر ، وتختلف مصنعية جرام الذهب من محافظة لأخرى وإليكم سعر مصنعية جرام الذهب اليوم في غالبية المحلات والاسواق المصرية.