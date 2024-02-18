𝕙𝕖𝕣𝕖 الآن رابط استمارة تحديث بيانات المتقدمين على تعينات عقود التربية الــ50 الف محافظة زي قار

طرح من قبل وزارة التربية العراقية وظائف للمعلمين وهي عقود وزارة التربية الــ50 ألف، وهذه الخطوة كان لها دور كبير في تنشيط وزارة التربية لجميع الإدرارات التعليمية بالمعلمين الجدد وفتح باب التعينات الذي يساعد شريحة كبيرة من المعلمين على الحصول على وظيفة، وقد وضعت الوزارة رابط يمكن للمتقدمين الدخول عليه لتحديث البيانات الخاصة بهم.

ومن خلال موقع البديل ألإخباري نبين لكم تفاصيل تحديث البيانات والرابط الخاص بها حتى يتمكن المتقدمين من الحصول عليها.

رابط تحديث البيانات على عقود وزارة التربية 50 ألف دورة وظيفية

أنشأت وزارة التربية العراقية منصة يمكن من خلالها تحديث بيانات المتقدمين على عقود 50 ألف وظيفة إلكترونيا، حيث تعلن المدريات العامة للتربية لكل محافظة والتابعة لوزارة التربية موعد لتحديث البيانات المتقدمين في المحافظة حيث يمكن للمتقدمين الدخول على الرباط وتحديث بيناتهم وكان أخر المدريات إعلانا لتحديث البيانات المدرية العامة لمحافظة زي قار، حيث يمكن المتقدمين الدخول على الرابط التالي: thiqaredu.com لتحديث بيناتهم.

رابط على عقود زي قار

أعلنت منذ قليل المدرية العامة للتربية في محافظة زي قار موعد تحديث بيانات المتقدمين على عقود الــ50 ألف وظيفة، كما حددت مدة لتحديث البيانات وتنتهي هذه المدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 فبراير 2024، حيث يمكن للمتقدمين الدخول على الرابط الخاص بتحديث البينات والمذكور أعلاه لتحديث بيناتهم.

استمارة التقديم على العقود

يمكن لجميع المتقدمين في محافظة زي قار تحديث بيناتهم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تحديث البيانات والمذكور أعلاه.

بعد الضغط على الرابط تخير بين تعديل بينات دبلوم فما أعلى، أو الشهادة الابتدائية فما دون.

اختر ما يناسبك، ثم قم بتعديل البينات المطلوبة مع كتابة رقم استمارة التقديم.

بعد الانتهاء اضغط على تحديث.

إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام مقالنا الذي ذكرنا فيه طريقة تحديث بيانات المتقدمين على الــ50 ألف وظيفة في محافظة زي قار، كما ذكرنا الرابط الخاص بالتحديث وموعد انتهاء التحديث.