اعرف حالًا طريقة الشراء أون لاين “شهادات بنك مصر الجديدة 2024” بعائد شهري 27%

شهادات بنك مصر الجديدة 2024 في تصريحات صحفية، أشار محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إلى أن الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع جذبت مدخرات بلغت حوالي 166 مليار جنيه خلال العشرين يوما الأولى من طرحها، وأعاد بنك مصر طرح الوعاء الادخاري الجديد بعنوان شهادة “طلعت حرب” وهي شهادة ادخار ذات مدة سنة وتتميز بمعدل عائد ثابت يبلغ 27% سنويا يتم صرفها في نهاية مدتها كما يصرف العائد شهريا بنسبة 23.5% سنويا، تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

شهادات بنك مصر الجديدة 2024

يتاح للعملاء شراء الشهادات عبر الإنترنت ومن خلال التطبيق المصرفي الخاص بالبنك، BM Online، ويتم تفعيل الشهادة في اليوم العمل التالي للاثنين الموافق 8 يناير 2024

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بواقع أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 8 يناير 2024، ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المعمول بها.

شهادات بنك مصر الجديدة 2024

وتتمثل أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر في نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد مرور 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع، يسعى البنك دائما لإرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، ويعمل على تطوير أوعيته الادخارية واستحداث كل ما هو جديد يتماشى مع هذه الاحتياجات.