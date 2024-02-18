“فعّال الآن” .. رابط استمارة تحديث بيانات المتقدمين على تعيينات عقود التربية 50 ألف درجة وظيفية في محافظة ذي قار

خلال الفترة الماضية قد أعلنت وزارة التربية الموجودة في العراق عن وجود مجموعة من الوظائف وفرص العمل وهذا في مجال التعليم وبناء عليه في هذا التوقيت أوضحت وزارة التربية العراقية الرابط الرسمي الخاص بالحصول على هذه الوظائف من أجل التقديم عليها، وذكرت بأن هناك أكثر من 50 ألف رتبة وظيفية في مجال التعليم في شتى محافظات العراق، وبالطبع هذه الوظائف كانت فرصة ذهبية لمن يبحث عن وظيفة في قطاع التعليم بدولة العراق، وها هي من جديد تعلن المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار العراق بأنه قد تم فتح من رابط التحديث لبيانات المتقدمين تابعونا للتفاصيل.

تحديث بيانات وظائف عقود التربية محافظة ذي قار

في هذا السياق قد أعلنت المديرية العامة للتربية داخل محافظة ذي قار في العراق أنه قد تم فعليا فتح رابط التحديث لجميع الأشخاص الذين قد سبقوا وقدموا على وظائف في مجال التعليم خلال الفترة القليلة الماضية، وهذا للحصول على عقود عمل في محافظة ذي قار وفقا للضوابط والتعليمات المعلنة من قبل وزارة التربية العراقية، وجدير بالذكر أن تحديث البيانات للمتقدمين تعتبر عملية مهمة جدا وهي خطوة أساسية لاستكمال عمليات المراجعة لجميع المتقدمين، ليبدأ بعدها الانتقال إلى مرحلة الفرز وإعلان أثناء المقبولين في عقود التربية بمحافظة ذي قار، وأما بالنسبة لخطوات التحديث للبيانات بالإضافة إلى الرابط الرسمي تابعونا

رابط تحديث استمارة بيانات المتقدمين لعقود التربية في محافظة ذي قار

بالنسبة لآخر موعد لتحديث بيانات عقود التربية الخاصة بعام 2024 قد قال أحد المسؤولين في مكتب وكيل وزاره الشؤون الإدارية في مديرية التربية التابعة لمحافظة ذي قار، أن تحديث البيانات للمتقدمين قد بدأ من يوم الجمعة الموافق 16 فبراير على أن يستمر إلى يوم الثلاثاء 22 فبراير من عام 2024، وإليكم خطوات التحديث: